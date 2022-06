Carlotta Rossi | chi è la presunta figlia di Bud Spencer

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 giugno 2022)è una producer italiana di 46 anni che vive a Londra e che ha intrapreso un procedimento giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità da parte di Bud, di cui sostiene di essereè una producer italiana di 46 anni che vive a Londra e che ha intrapreso un procedimento giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità da parte di Bud, di cui sostiene di esseredichiara di esseredi Bud. Per questo motivo, la producer italiana immigrata a Londra chiede l'esame del DNA e un risarcimento da parte degli eredi per il "danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna ...