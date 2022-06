Caldo record nei prossimi giorni: picchi di 45 gradi (Di lunedì 27 giugno 2022) In tutto il Paese nei prossimi 10 giorni le temperature arriveranno a toccare i 45 gradi. Non sono previste piogge e saremo inondati da un Caldo da record. Caldo rovente e emergenza siccità L’Italia è uno di quei paesi costretto a fare i conti con questo Caldo improvviso. È una delle più peggiori ondate di Caldo dell’ultimo decennio che sta provocando una siccità mai vista prima. Fino al 4-5 luglio le temperature continueranno ad alzarsi fino a toccare i 45 gradi. Questi eventi così estremi stanno prosciugando i fiumi e dimezzando i raccolti. Le giornate più bollenti sono in arrivo e per la fine del Caldo bisognerà aspettare ancora un bel po’. Le giornate di lunedì 27 e martedì 28 arriveranno a toccare i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) In tutto il Paese nei10le temperature arriveranno a toccare i 45. Non sono previste piogge e saremo inondati da undarovente e emergenza siccità L’Italia è uno di quei paesi costretto a fare i conti con questoimprovviso. È una delle più peggiori ondate didell’ultimo decennio che sta provocando una siccità mai vista prima. Fino al 4-5 luglio le temperature continueranno ad alzarsi fino a toccare i 45. Questi eventi così estremi stanno prosciugando i fiumi e dimezzando i raccolti. Le giornate più bollenti sono in arrivo e per la fine delbisognerà aspettare ancora un bel po’. Le giornate di lunedì 27 e martedì 28 arriveranno a toccare i ...

