Calciomercato Napoli, piace Casale: primi contatti con l’Hellas Verona (Di lunedì 27 giugno 2022) Calciomercato Napoli: il difensore degli scaligeri è uno degli obiettivi per rinforzare la linea arretrata di Spalletti in vista della prossima stagione. Calciomercato Napoli Perso Insigne, sono arrivati per tempo Olivera e Kvaratskhelia, si complica l’acquisto di Deulofeu (in sott’ordine Bernardeschi). Partono Politano e Demme, in arrivo in difesa Ostigard, ma non solo. Infatti Leggi su 2anews (Di lunedì 27 giugno 2022): il difensore degli scaligeri è uno degli obiettivi per rinforzare la linea arretrata di Spalletti in vista della prossima stagione.Perso Insigne, sono arrivati per tempo Olivera e Kvaratskhelia, si complica l’acquisto di Deulofeu (in sott’ordine Bernardeschi). Partono Politano e Demme, in arrivo in difesa Ostigard, ma non solo. Infatti

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, rinnovo in arrivo per Alex #Meret - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - peppesz : RT @jordancs580: Lo so non sono di parola ma se le notizie arrivano devo darle:?? #koulibaly ha accettato la proposta dei bianconeri.. l’acc… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli KKN, Martino: “Fabian non vuole rinnovare, so che il Napoli è irritato”: KKN, Mar… - infoitsport : Napoli - Calciomercato, sembre più vicino il 'si' di Meret per il rinnovo -