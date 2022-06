Berrettini | yes we can | brivido Wimbledon - Sport - quotidiano net

Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

Eppure, non più in ombra tra i due titani, si staglia con prepotenza la figura di Matteo. Gigante lo è già, quando scarica la sua saggia potenza sul verde. Mai più carneade nella vita, poi:...Paolo Franci Viva la faccia, la bella faccia osservano le fan in visibilio, di Matteo. E viva la classe con la quale sfoggia la sincerità che non si nasconde dietro a ...he can, ce la ... Berrettini, yes we can: brivido Wimbledon Championships al via, Matteo tra i grandi favoriti esordisce domani contro Garin. Djokovic punta al settimo successo, ma salta gli Us Open ...It is not so outrageous to suggest that the compelling Mr K could go all the way at Wimbledon in 2022. He has what it takes.