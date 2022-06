Arsenal | l’Ajax chiede 50 milioni per Lisandro Martinez

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’punta su, difensore argentino del. I lanceri chiedono almeno 50per il trasferimento L’muove i primi passi per. Come riportato dal Telegraaf, i Gunner avrebbero offerto al40di euro più bonus per il difensore. Il club olandese però è fermo sulla sua decisione ealmeno 50per liberare il suo giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Pasky973: Ragioniere ragioniamo! #Arsenal sts prendendo #Martinez (#Ajax). Questo libera quindi il difesensore #Gabriel che piace all… - Tiarossi2 : RT @Pasky973: Ragioniere ragioniamo! #Arsenal sts prendendo #Martinez (#Ajax). Questo libera quindi il difesensore #Gabriel che piace all… - Pasky973 : Ragioniere ragioniamo! #Arsenal sts prendendo #Martinez (#Ajax). Questo libera quindi il difesensore #Gabriel che… - house_gunners : ??Nuova offerta di €40M per Lisandro #Martinez. L'#Ajax, però, chiede €50M. #Arsenal #PremierLeague #Eredivisie… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??SITUAZIONE LISANDRO MARTÍNEZ ?? L’Arsenal ha offerto 40 milioni di euro, bonus compresi, all’Ajax per il difensore centrale… -

punta su Lisandro Martinez, difensore argentino dell'. I lanceri chiedono almeno 50 milioni per il trasferimentomuove i primi passi per Lisandro Martinez. Come riportato dal ...Commenta per primo Dall'Olanda fanno sapere cheha iniziato a muoversi per Lisandro Martinez . I Gunners sono arrivati a mettere sul piatto 40 milioni più bonus per il difensore dell', che piace molto all'allenatore Arteta. La ...