Di lunedì 27 giugno 2022

FABRIANO - Riflessione aperta, preoccupazione. Non si parla d'altro in città e nel comprensorio. Tredici secondi in cui vola di tutto, sedie in plastica e tavolini in legno, gli arredi di uno chalet ...Mai, invece, quando gli insegnanti operano con serietà o quando, secondo una invereconda moda, sono oggetto di sgangherate '' verbali di taluni genitori. Si coltiva il brutto vezzo di ... Aggressioni, lancio di sedie e colpi pesanti: le maxi-risse al parco scuotono l'intero comprensorio Botte contro i vigili urbani a Napoli, botte contro un dipendente dell'Atm a Milano. Le aggressioni notturne da Nord a Sud allarmano, e se la Lega chiede un giro di vite nell'area della stazione centr ...FABRIANO - Riflessione aperta, preoccupazione. Non si parla d'altro in città e nel comprensorio. Tredici secondi in cui vola di tutto, sedie in plastica e tavolini in legno, ...