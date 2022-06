Acerbi - Milan | accelerata nel week-end | ma bisogna trattare con la Lazio

Pubblicità

Corriere della Sera

... in settimana la chiusura Cremonese - Calafiori, martedì incontro decisivo Il Cagliari insiste per Lapadula Napoli, sondaggio per Casale, per la difesa spuntaAcq uisti, cessioni e ...Ilsudopo aver perso Botman. I rossoneri pronti per chiudere per il centrale della Lazio per la prossima settimana Francescosi allontana sempre di più dalla Lazio. Come riportato ... Acerbi e il Milan 10 anni dopo: i problemi con l’alcol, la casa a Gallarate, la 13 di Nesta e un treno che... Il Milan non starebbe pensando a Francesco Acerbi come piano B per la difesa: il giocatore non sarebbe nel mirino del Milan ...Pioli ha detto no all'eventuale trasferimento di un giocatore del Milan e ci sono anche aggiornamenti riguardanti Romagnoli.