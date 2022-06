15 morti improvvise tra i medici, dato senza precedenti? (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci avete segnalato un articolo apparso su Calabria7 il 26 giugno 2022, dal titolo: “Ben 15 medici morti all’improvviso negli ultimi due mesi, un dato senza precedenti in Italia” L’articolo comincia così: Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, oggi su La Verità e (con un drammatico video messaggio al Paese sulla tragedia delle morti improvvise) sulla pagina Facebook, ha reso noto un dato che definisce “choc e inquietante, che non ha precedenti, non solo in Italia. E’, afferma “la morte, per malori improvvisi, negli ultimi sessanta giorni in Italia, di (almeno) 15 medici, in prevalenza uomini, tanti dei quali assai giovani, poco più che trentenni e quarantenni. Erano tutti vaccinati (visto che ... Leggi su butac (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci avete segnalato un articolo apparso su Calabria7 il 26 giugno 2022, dal titolo: “Ben 15all’improvviso negli ultimi due mesi, unin Italia” L’articolo comincia così: Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, oggi su La Verità e (con un drammatico video messaggio al Paese sulla tragedia delle) sulla pagina Facebook, ha reso noto unche definisce “choc e inquietante, che non ha, non solo in Italia. E’, afferma “la morte, per malori improvvisi, negli ultimi sessanta giorni in Italia, di (almeno) 15, in prevalenza uomini, tanti dei quali assai giovani, poco più che trentenni e quarantenni. Erano tutti vaccinati (visto che ...

Pubblicità

borghi_claudio : Continua ad essere senza risposta la mia interrogazione sulle morti in eccesso e continuano a riempire le pagine de… - rachi_ma_ : RT @cris_cersei: Amica che lavora in un bar in una piazza di Roma. 3 morti improvvise in piazza (colleghi di altri locali) negli ultimi 2 m… - CoronaLupo : RT @Vito68122235: La mattanza continua silenziosa,molti si chiedono qual'e' il motivo di queste morti improvvise? Eppure basterebbe la logi… - Piero42395724 : RT @Vito68122235: La mattanza continua silenziosa,molti si chiedono qual'e' il motivo di queste morti improvvise? Eppure basterebbe la logi… - Dimax191 : @Arbi_trading I dati compilati dal Comitato Olimpico Internazionale mostrano 1.101 morti improvvise in atleti di et… -