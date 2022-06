Wimbledon 2022, Sinner: 'Berrettini fra i favoriti' - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di domenica 26 giugno 2022) Djokovic: "Non mi vaccinerò: pronto a saltare lo US Open" Londra, 26 giugno 2022 - "Essere tra le prime dieci teste di serie è un onore, proverò a far bene". Alla vigilia del debutto all'edizione 2022 ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Djokovic: "Non mi vaccinerò: pronto a saltare lo US Open" Londra, 26 giugno- "Essere tra le prime dieci teste di serie è un onore, proverò a far bene". Alla vigilia del debutto all'edizione...

Pubblicità

Adnkronos : #Wimbledon, #Djokovic ribadisce il no al vaccino. - Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - Pall_Gonfiato : Ecco dove vedere #Wimbledon2022 - TOSADORIDANIELA : RT @Eurosport_IT: Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> -