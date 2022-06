Utopia (e un po’ anche di fiabe) per cucire politica e immaginazione (Di domenica 26 giugno 2022) A volte i libri arrivano e spalancano le porte, persino le scardinano. E sono le porte che fermano lo scambio tra luoghi e culture, tra idee e pregiudizi, ma anche quelle che bloccano la forza taumaturgica e immensamente concreta dell’immaginazione. Leggendo Qualcosa che sfiora l’Utopia. Pensare un futuro più giusto di Michele Gerace (Jouvence editore) si spalanca il nuovo, di fronte, perché nuovo è il modo in cui ci invita a guardare. È un saggio nel vero senso della parola, una sorta quasi di bussola, e orienta il percorso, che, per la sua natura e approfondimento, per l’energia con cui scava e si interroga, diventa un viaggio iniziatico in cui ciascuno può e viene chiamato a fare la sua parte. Tra le pagine del testo, Michele analizza e affronta il passato, non con un taglio di cronista o di “detrattore”, invece con la “fame” che ... Leggi su formiche (Di domenica 26 giugno 2022) A volte i libri arrivano e spalancano le porte, persino le scardinano. E sono le porte che fermano lo scambio tra luoghi e culture, tra idee e pregiudizi, maquelle che bloccano la forza taumaturgica e immensamente concreta dell’. Leggendo Qualcosa che sfiora l’. Pensare un futuro più giusto di Michele Gerace (Jouvence editore) si spalanca il nuovo, di fronte, perché nuovo è il modo in cui ci invita a guardare. È un saggio nel vero senso della parola, una sorta quasi di bussola, e orienta il percorso, che, per la sua natura e approfondimento, per l’energia con cui scava e si interroga, diventa un viaggio iniziatico in cui ciascuno può e viene chiamato a fare la sua parte. Tra le pagine del testo, Michele analizza e affronta il passato, non con un taglio di cronista o di “detrattore”, invece con la “fame” che ...

