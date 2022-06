Una Vita anticipazioni (26 giugno – 2 luglio 2022): Genoveva minacciata da Aurelio (Di domenica 26 giugno 2022) Una Vita Genoveva protagonista nelle prossime puntate di Una Vita. Prima la donna minaccia David proponendogli un accordo, poi cerca di convincere Aurelio a coinvolgerla nei suoi affari. Ma l’uomo non cede, anzi, dinnanzi alla sua insistenza nel chiedere chi sia Rodrigo Lluch, la minaccia. Maggiori info nelle nostre anticipazioni. Una Vita è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 (fino alle 16.30) e la domenica alle 14.20. Una Vita anticipazioni: da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio Aurelio riceve la telefonata di un cappellano carcerario che sostiene di avere delle informazioni sugli ultimi giorni di Natalia. Davanti all’ennesima prova dell’incompetenza ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 giugno 2022) Unaprotagonista nelle prossime puntate di Una. Prima la donna minaccia David proponendogli un accordo, poi cerca di convincerea coinvolgerla nei suoi affari. Ma l’uomo non cede, anzi, dinnanzi alla sua insistenza nel chiedere chi sia Rodrigo Lluch, la minaccia. Maggiori info nelle nostre. Unaè in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 (fino alle 16.30) e la domenica alle 14.20. Una: da domenica 26a sabato 2riceve la telefonata di un cappellano carcerario che sostiene di avere delle informazioni sugli ultimi giorni di Natalia. Davanti all’ennesima prova dell’incompetenza ...

