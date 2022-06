Sudafrica | salgono a 20 i ragazzi morti in una discoteca | mistero sulla ressa prima della tragedia – Il video

(Di domenica 26 giugno 2022) Sale il bilancio dei decessi nel sobborgo di East London, in: «almeno» 20 persone sono state ritrovate morte nella giornata di oggi, 26 giugno. La polizia locale aveva riferito, all’alba di questa mattina, di aver scoperto 17 cadaveri in un night club del posto. Il capo del servizio di sicurezza del governo provinciale Weziwe Tikana-Gxothiwe ha poi raccontato ai media locali che altre tre persone sono successivamente decedute in ospedale, dopo essere state ricoverate in condizioni critiche. «Le circostanzemorte non sono note in questo momento», secondo quanto dichiarato dal capopolizia provinciale, il generale Thembinkosi Kinana. Le vittime sarebbero giovani tra i 18 e i 20 anni, riporta Reuters. Il canale di notizieno SABC News aggiunge che ci sarebbero anche numerosi feriti: ...

