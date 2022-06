Ospiti e scaletta Love Mi | il 28 giugno in Piazza Duomo a Milano e su Italia1 | Fedez | J-Ax | Tananai e molti altri

(Di domenica 26 giugno 2022)porta inun evento all’insegna della musica e della solidarietà. Il primo collega artista che ha coinvolto è stato J-Ax, anche lui presente alla conferenza stampa organizzata aper annunciare la serata straordinaria che vedrà sul palco tantie che raccoglierà fondi per una importante causa benefica. 22 artisti sul palco allestito nella centrale, più numerosi special guest a sorpresa si alterneranno sul palco per dare vita a una grande kermesse musicale. Presentano Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato. Il concerto è a ingresso libero e gratuito ed inizierà alle ore 18.00 per proseguire per tutta la serata. Sarà trasmesso in diretta TV: dalle ...

