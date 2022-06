Moto2, Augusto Fernandez trionfa anche ad Assen e aggancia Vietti in testa al Mondiale (Di domenica 26 giugno 2022) Augusto Fernandez si conferma il pilota più in forma del lotto in Moto2 e conquista la seconda vittoria consecutiva (la terza nelle ultime cinque), aggiudicandosi il Gran Premio d’Olanda 2022 e arrivando alla sosta estiva di fatto al comando del Mondiale. Lo spagnolo del Team Ajo ha effettuato una grandissima progressione ad Assen nell’arco della gara odierna, facendo poi la differenza negli ultimi giri e tagliando il traguardo in prima posizione con 6 decimi di margine sul terzetto di inseguitori in lotta per il podio. Seconda piazza per il giapponese Ai Ogura (Team Asia), a sua volta protagonista di un recupero clamoroso dopo un paio di errori che lo avevano fatto naufragare a centro classifica nelle prime tornate, mentre completa la top3 il britannico Jake Dixon con la GasGas. 4° l’azzurro Celestino ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)si conferma il pilota più in forma del lotto ine conquista la seconda vittoria consecutiva (la terza nelle ultime cinque), aggiudicandosi il Gran Premio d’Olanda 2022 e arrivando alla sosta estiva di fatto al comando del. Lo spagnolo del Team Ajo ha effettuato una grandissima progressione adnell’arco della gara odierna, facendo poi la differenza negli ultimi giri e tagliando il traguardo in prima posizione con 6 decimi di margine sul terzetto di inseguitori in lotta per il podio. Seconda piazza per il giapponese Ai Ogura (Team Asia), a sua volta protagonista di un recupero clamoroso dopo un paio di errori che lo avevano fatto naufragare a centro classifica nelle prime tornate, mentre completa la top3 il britannico Jake Dixon con la GasGas. 4° l’azzurro Celestino ...

