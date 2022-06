Missili su Kiev | le esplosioni nel distretto di Shevchenkivskyi | colpiti edifici residenziali – Video

(Di domenica 26 giugno 2022) Nuovo attaccostico su, dopo una tregua di alcune settimane. Leudite all’alba sarebbero state quattro, provocate dada crociera russi. Colpito ildi, dove sono intervenuti i soccorritori e le ambulanze. A causa dei bombardamenti, è divampato un incendio in uno residenziale di nove piani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ettore_Rosato : Missili contro #Kiev stanotte, contro condomini che non hanno nulla a che fare con obiettivi militari. Sono contro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia fornirà alla Bielorussia missili a corto raggio Iskander-M, capaci anche di trasportare testate… - repubblica : Diretta guerra Russia-Ucraina: missili su Kiev all'alba. Zelensky: 'Non ci spezzeranno'. Fonti separatiste: russi e… - MassZito : RT @agambella: Nuove esplosioni avvertite a Kiev, missili provenienti dalla Bielorussia. - dottorlabo : Quel dittatore assassino di #Lukashenko mette a disposizione le sue basi affinché #Putin possa colpire dal nord… -

Hooker: "Senzaa lungo raggio e aviazione perè impossibile vincere la guerra" Il punto " Margelletti: "La Russia ignora la diplomazia e l'Europa non si prepara al rischio di una guerra ...... il primo da quando la Russia ha abbandonato le sue offensive a nord e ad est di. Un'ondata di sei bombardieri russi Tu - 22M3 'Backfire' ha lanciato 12da crociera Kh - 22 dallo spazio ...Alla vigilia del vertice del G7 in Germania i russi, dopo mesi, sono tornati a bombardare la capitale ucraina Kiev: per il sindaco si tratterebbe di un’intimidazione ...Armi nucleari alla Bielorussia. È l'ultima promessa di Vladimir Putin al dittatore bielorusso Alexander Lukashenko. Si tratta del sistema missilistico Iskander-M.