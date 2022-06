"Mi devo prendere qualcosa...": Massimo Giannini sbotta in diretta, il gelo della De Gregorio... (Di domenica 26 giugno 2022) Massimo Giannini non le manda a dire. Il direttore de LaStampa a In Onda parla della situazione politica nel nostro Paese in vista dei ballottaggi. Ma lo fa a fatica e davanti alle telecamere, dopo aver ricevuto la parola da Concita De Gregorio sbotta così: "Mah per parlare di politica, della politica di casa nostra dovrei prendere il Maalox. Il quadro che viene mostrato adesso è francamente sconfortante". Poi lo stesso Giannini ha esaminato il quadro in vista dei ballottaggi alle amministrative per i quali si vota proprio in queste ore. L'analisi dell'ex conduttore di Ballarò di fatto è lucidissima: "Io non so cosa possa accadere ma di fatto una cosa è certa, il centrodestra c'è. Sì, è diviso, ma la coalizione c'è e probabilmente troverà una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022)non le manda a dire. Il direttore de LaStampa a In Onda parlasituazione politica nel nostro Paese in vista dei ballottaggi. Ma lo fa a fatica e davanti alle telecamere, dopo aver ricevuto la parola da Concita Decosì: "Mah per parlare di politica,politica di casa nostra dovreiil Maalox. Il quadro che viene mostrato adesso è francamente sconfortante". Poi lo stessoha esaminato il quadro in vista dei ballottaggi alle amministrative per i quali si vota proprio in queste ore. L'analisi dell'ex conduttore di Ballarò di fatto è lucidissima: "Io non so cosa possa accadere ma di fatto una cosa è certa, il centrodestra c'è. Sì, è diviso, ma la coalizione c'è e probabilmente troverà una ...

