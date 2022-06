M5S, Conte convoca Consiglio e Grillo si collega (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Riunione del Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle convocata dal leader Giuseppe Conte, con la partecipazione in collegamento di Beppe Grillo. All’ordine del giorno le “comunicazioni del presidente”, mentre domani potrebbe esserci un incontro tra Conte e il garante pentastellato atteso a Roma per sciogliere il nodo del voto sul doppio mandato. A quanto si apprende, Grillo si è collegato da remoto, per un saluto, con il Consiglio. “Ho aderito a una nuova religione… l”altrovismo’”, , ha detto scherzando. La giornata di domani per Grillo dovrebbe prevedere, oltre al colloquio con Conte, a partire dalle 17 anche gli incontri con i componenti pentastellati delle varie Commissioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Riunione delnazionale del Movimento 5 Stelleta dal leader Giuseppe, con la partecipazione inmento di Beppe. All’ordine del giorno le “comunicazioni del presidente”, mentre domani potrebbe esserci un incontro trae il garante pentastellato atteso a Roma per sciogliere il nodo del voto sul doppio mandato. A quanto si apprende,si èto da remoto, per un saluto, con il. “Ho aderito a una nuova religione… l”altrovismo’”, , ha detto scherzando. La giornata di domani perdovrebbe prevedere, oltre al colloquio con, a partire dalle 17 anche gli incontri con i componenti pentastellati delle varie Commissioni ...

Pubblicità

petergomezblog : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì. Conte: “Con lui ci sentiamo quotidianamente. Chi ha dei dubbi colga l… - fattoquotidiano : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì per “fare squadra con Conte e i portavoce” - fattoquotidiano : M5s, Giuseppe Conte convoca il consiglio nazionale per “comunicazioni del presidente” - martinoloiacono : Conte: Registriamo un 'ritrovato entusiasmo' di sindaci ed eletti territoriali per il progetto M5S, dopo la scissio… - Ori254 : RT @deboramau: #DiMaio lascia il #M5S ed accusa @GiuseppeConteIT di essere troppo autoritario, #Azzolina passa con #DiMaioTraditoreDelPopol… -