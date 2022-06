LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci/Marsaglia in lotta per il podio dopo quattro tuffi (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, tuffi E PALLANUOTO) 16.50: I cinesi volano via. Wang/Cao conquistano 89.76 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. Sono al comando con 289.08. Gli azzurri restano quarti, ma attenzione ai colombiani che sono vicinissimi. 16.49. Splendido ritornato raggruppato dei britannici che ottengono 79.56 e sono a 263.58. Gran gara dei britannici. 16.46: 70.35 per i tedeschi. La Germania resterà terza (249.16), ma gli azzurri comunque sono in scia a dieci punti di distacco. 16.44: 70.38 per gli azzurri che si portano al comando con 239.19. Dovremmo salvaguardare il quarto posto e da capire ora i tedeschi. 16.42: Triplo e mezzo avanti carpiato da 67.89 per gli ucraini. Gli azzurri possono ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 16.50: I cinesi volano via. Wang/Cao conquistano 89.76 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. Sono al comando con 289.08. Gli azzurri restano quarti, ma attenzione ai colombiani che sono vicinissimi. 16.49. Splendido ritornato raggruppato dei britannici che ottengono 79.56 e sono a 263.58. Gran gara dei britannici. 16.46: 70.35 per i tedeschi. La Germania resterà terza (249.16), ma gli azzurri comunque sono in scia a dieci punti di distacco. 16.44: 70.38 per gli azzurri che si portano al comando con 239.19. Dovremmo salvaguardare il quarto posto e da capire ora i tedeschi. 16.42: Triplo e mezzo avanti carpiato da 67.89 per gli ucraini. Gli azzurri possono ...

