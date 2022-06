Il tempo pieno di Water Fools (Di domenica 26 giugno 2022) L’evento di grande richiamo, nella sua unicità, è stato firmato dal Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio e Nadia Baldi. Grande pubblico sull’intero lungomare e sul Waterfront est di Piazza della Libertà Di OLGA CHIEFFI “e quei sen venne a riva con un vasello snelletto e leggero, tanto che l’acqua nulla ne ‘nghiottiva”. Il secondo canto del Purgatorio della commedia dantesca ci è balenato alla mente nel vedere il principio delle fantasmagorie di Water Fools, l’evento tanto invocato dal nostro governatore, una gentile invasione del nostro Waterfront, da Piazza della Libertà all’intero Lungomare. Macchine, giochi di luce, giochi pirotecnici, per noi uomini della fine. Ancora una volta a donarlo è Ruggero Cappuccio, col suo Campania Teatro Festival, che con la sua introduzione allo spettacolo ci ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 26 giugno 2022) L’evento di grande richiamo, nella sua unicità, è stato firmato dal Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio e Nadia Baldi. Grande pubblico sull’intero lungomare e sulfront est di Piazza della Libertà Di OLGA CHIEFFI “e quei sen venne a riva con un vasello snelletto e leggero, tanto che l’acqua nulla ne ‘nghiottiva”. Il secondo canto del Purgatorio della commedia dantesca ci è balenato alla mente nel vedere il principio delle fantasmagorie di, l’evento tanto invocato dal nostro governatore, una gentile invasione del nostrofront, da Piazza della Libertà all’intero Lungomare. Macchine, giochi di luce, giochi pirotecnici, per noi uomini della fine. Ancora una volta a donarlo è Ruggero Cappuccio, col suo Campania Teatro Festival, che con la sua introduzione allo spettacolo ci ...

Pubblicità

gargialuisella : RT @Silvana35366131: ?Amici 'Impegni per la settimana,Lloyd?' 'Essere felici,Sir' 'Parlavo del lavoro,Lloyd' 'La felicità è un lavoro a tem… - madnessnote : RT @hypermacbeth: in fondo siamo degli inguaribili ottimisti: per come stanno andando le cose dovremmo dedicarci a devastazione e saccheg… - TheRealLestan : @HoaraBorselli Curiosa la scelta lessicale 'alcuni giorni'... ?? Tipo che l'avrai fatto tre volte per curiosità prim… - LadyD56671901 : @gionibigud E' pieno di persone stupide, adolescenti, egoriferite, narcisiste (in quanti a patologiche non azzardo… - DevArting11 : @Elda31553819 @imalexwyse @cosmaryfas Se il piano di lui era questo c'è poco da fare, avrà trovato un appiglio a ba… -