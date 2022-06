G7, Biden: «Democrazie unite sono imbattibili». Ma su gas e petrolio restano le divergenze (Di domenica 26 giugno 2022) G7 in Germania. Dalle 12 di oggi che i leader delle principali forze mondiali sono riuniti al Castello di Elmau. Un'occasione per uno scambio di vedute sulle prospettive dell'economia... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 26 giugno 2022) G7 in Germania. Dalle 12 di oggi che i leader delle principali forze mondialiriuniti al Castello di Elmau. Un'occasione per uno scambio di vedute sulle prospettive dell'economia...

Pubblicità

alexbottoni : Biden e la sfida alla Cina: - tota__976 : @AAraminta @canislupus80 @fedebra551 @yenisey74 Non risulta a te, perché sei ignorante. Cuba ha l'embargo da 60 ann… - MataGabry : @rulajebreal Una bomba a scoppio ritardato lasciata da Trump in regalo alle democrazie nel mondo e personale per Bi… - musicco63 : ...tra Trump e Biden tra breve anche gli US preferiranno un Draghi qualunque e tutti felici e contenti. Democrazie… - jacopone2 : RT @petro_francesco: Nel momento in cui Biden punta ancora sulla sfida tra democrazie e autocrazie come paradigma per il futuro, il ribalta… -