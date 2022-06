Contromano per 5 chilometri sulla A7, schianto spaventoso: due morti e tre feriti (Di domenica 26 giugno 2022) Avrebbe percorso circa 5 chilometri Contromano la Volvo Bianca che questo pomeriggio si è scontrata con una Bmw lungo l'autostrada A7 Milano-Genova, provocando due morti e tre feriti. Le vittime sono entrambi i conducenti. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'altra auto, su cui viaggiavano un uomo di 35 anni con il figlio di 4 e la cugina di 34: il bambino e la donna, feriti in modo lieve, sono stati trasportati all'ospedale San Matteo di Pavia mentre l'uomo è stato portato con l'elisoccorso in codice rosso al San Raffaele di Milano. Sull'esatta dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale di Milano-Ovest Assago, competente per la tratta in cui si è verificato l'incidente, tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Avrebbe percorso circa 5la Volvo Bianca che questo pomeriggio si è scontrata con una Bmw lungo l'autostrada A7 Milano-Genova, provocando duee tre. Le vittime sono entrambi i conducenti. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'altra auto, su cui viaggiavano un uomo di 35 anni con il figlio di 4 e la cugina di 34: il bambino e la donna,in modo lieve, sono stati trasportati all'ospedale San Matteo di Pavia mentre l'uomo è stato portato con l'elisoccorso in codice rosso al San Raffaele di Milano. Sull'esatta dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale di Milano-Ovest Assago, competente per la tratta in cui si è verificato l'incidente, tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida ...

