Bimba di 11 mesi uccisa dalla maestra d’asilo con l’acido | era stanca di sentirla parlare

La storia che arriva da Lione, colpisce la Francia e dovrebbe colpire tutti, visto che una Bimba è stata uccisa, una Bimba innocente. La notizia ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche in Italia, dove ha avuto e sta avendo una grande eco, il padre della piccola infatti, è un italiano. Cosa sappiamo fino a questo momento? Da quanto emerge dalle indagini portate avanti dalle forze dell'ordine francesi, sappiamo che un'educatrice di un asilo a Lione ha ucciso una Bimba di 11 anni facendole bere acido muriatico. A chi indaga avrebbe spiegato anche il "motivo" di questo gesto. La donna ha spiegato di aver ucciso la bambina, che aveva solo 11 mesi, perché stanca di sentirla piangere.

