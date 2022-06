Billie Eilish | Olivia Rodrigo e Billie Joe Armstrong criticano la sentenza sull' aborto

Pubblicità

Billie Eilish ha detto di aver usato una controfigura per il Coachella 2022 - Glastonbury Festival, Billie Eilish contro la decisione sull'aborto della Corte Suprema: «È un giorno davvero buio… - Usa, Billie Eilish contro lo stop della Corte Suprema all'aborto: 'È un giorno davvero buio'

Sempre nel Regno Unito, in questo caso sul prestigioso palco di Glastonbury,e Olivia Rodrigo hanno affrontato la questione. La recente vincitrice di un Oscar, che si è esibita venerdì ......ha detto che è "un giorno davvero oscuro per le donne", mentre Jack White su Instagram ha puntato il dito contro l'ex presidente Usa Donald Trump per aver influito sulla decisione ...Star della musica come Olivia Rodrigo, Billie Eilish e Billie Joe Armstrong dei Green Day hanno criticato duramente la sentenza della Corte Suprema sull'aborto. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 26/06 ...Outline da protagonista, tra le stelle del rock, del pop, del rap. L’azienda di Flero, che si occupa di grandi impianti di amplificazione, è presenza fondamentale in questi giorni a Glastonbury come l ...