Bernardeschi senza squadra e il sostituto è un ex Barcellona (Video) (Di domenica 26 giugno 2022) Bernardeschi non sarà più un giocatore della Juve vista la scadenza del suo contatto e i bianconeri hanno individuato il suo rimpiazzo. Se c’è un giocatore che sicuramente ha deluso e non poco le aspettative durante la sua esperienza alla Juventus, quello è stato Federico Bernardeschi, un giocatore arrivato con grandissime speranze dalla Fiorentina e che invece è stato sicuramente uno dei punti deboli di queste ultime annate, con il ragazzo toscano che non è mai stato in grado di mettere a disposizione della squadra tutto il proprio talento che invece ha fatto vedere in viola in nazionale, per questo motivo dall’Europeo Under 19 si stanno cercando dei nuovi e interessanti campioni. Ansa FotoLa Juventus sta vivendo un periodo di grossa transizione, in particolar modo perché sono davvero moltissimi giocatori che se ne stanno andando da ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 giugno 2022)non sarà più un giocatore della Juve vista la scadenza del suo contatto e i bianconeri hanno individuato il suo rimpiazzo. Se c’è un giocatore che sicuramente ha deluso e non poco le aspettative durante la sua esperienza alla Juventus, quello è stato Federico, un giocatore arrivato con grandissime speranze dalla Fiorentina e che invece è stato sicuramente uno dei punti deboli di queste ultime annate, con il ragazzo toscano che non è mai stato in grado di mettere a disposizione dellatutto il proprio talento che invece ha fatto vedere in viola in nazionale, per questo motivo dall’Europeo Under 19 si stanno cercando dei nuovi e interessanti campioni. Ansa FotoLa Juventus sta vivendo un periodo di grossa transizione, in particolar modo perché sono davvero moltissimi giocatori che se ne stanno andando da ...

