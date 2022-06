Triathlon | Mondiali supersprint Montreal 2022 | Verena Steinhauser va in finale | out gli altri azzurri

(Di sabato 25 giugno 2022) Per le WorldChampionship Series sono scattate nella notte italiana le gare di, in Canada, che assegneranno i titolisulla distanzacon il format Eliminator e nella staffetta mista. Si sono disputati qualificazioni e ripescaggi della categoria élite, che hanno determinato i 30 atleti che si giocheranno la. Nella gara femminile va indal secondo gruppo di qualificazione (10 pass a disposizione), che si classifica quinta in 22’01”, mentre Ilaria Zane giunge 22ma in 24’52” nello stesso gruppo. Ilaria Zane poi tenta la qualifica nell’unica serie dei ripescaggi (10 posti disponibili), ma chiude 19ma in 23’04” ed è eliminata. Nella prova maschile nel primo gruppo di qualificazione (10 ...

Tornano le WorldChampionship Series dopo il fine settimana dedicato alla World Cup andato in scena a Huatulco, in Messico: le gare di Montreal, in Canada, assegneranno i titoli sulla distanza ... Il maltempo stravolge il programma dei Campionati Mondiali junior di triathlon, su distanza sprint, in corso di svolgimento a Montreal (Canada). Le pessime condizione del meteo, infatti, hanno costretto ...