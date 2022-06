Trevisan-Cocciaretto in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) Martina Trevisan sfiderà Elisabetta Cocciaretto al primo turno di Wimbledon 2022. Sarà derby italiano sui prati londinesi, dove una delle due tenniste azzurre centrerà la sua prima vittoria in carriera a Wimbledon. Trevisan ha preso parte al main draw una sola volta in carriera, uscendo di scena al primo turno, mentre per Cocciaretto si tratterà del debutto assoluto. Trevisan è avanti 2-0 nei precedenti e partirà favorita secondo i bookmakers. L’erba non è la superficie preferita di nessuna delle due, non a caso prima di Wimbledon hanno disputato rispettivamente una e zero partite. PROGRAMMA, DATE E ORARI IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena lunedì 27 giugno, con orario ancora da definire. La ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Martinasfiderà Elisabettaal primo turno di. Sarà derby italiano sui prati londinesi, dove una delle due tenniste azzurre centrerà la sua prima vittoria in carriera aha preso parte al main draw una sola volta in carriera, uscendo di scena al primo turno, mentre persi tratterà del debutto assoluto.è avanti 2-0 nei precedenti e partirà favorita secondo i bookmakers. L’erba non è la superficie preferita di nessuna delle due, non a caso prima dihanno disputato rispettivamente una e zero partite. PROGRAMMA, DATE E ORARI IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena lunedì 27 giugno, conancora da definire. La ...

