Torre del Greco, bimbo morto in spiaggia: il particolare inquietante svelato dall'autopsia (Di sabato 25 giugno 2022) Il piccolo Francesco, 2 anni, ritrovato senza vita la sera del 2 gennaio sulla spiaggia di Torre del Greco accanto alla mamma, non è morto per annegamento. A svelarlo è l'autopsia fatta dal medico legale. Secondo gli esami fatto sul corpicino della vittima, il bimbo sarebbe morto per "soffocamento attraverso l'occlusione di naso e bocca". L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

