Sport in tv oggi, sabato 25 giugno: programma e orari di tutti gli eventi (Di sabato 25 giugno 2022) Lo Sport in tv di oggi, sabato 25 giugno: ecco di seguito il programma completo e gli orari di tutti gli eventi Sportivi visibili sui canali italiani in questa giornata ricca di appuntamenti. Proseguono i Mondiali di nuoto a Budapest, tra vasca, sincronizzato e pallanuoto, poi ancora l’atletica con i Campionati Italiani di scena a Rieti. Poi entra nel vivo il weekend del GP di Olanda di MotoGP con le qualifiche ad Assen, e prosegue anche la Nations League di volley. Giornata piena per i colori azzurri, che conta anche la sfida contro il Portogallo nel rugby e contro la Slovenia nel basket. Di seguito la programmazione completa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Loin tv di25: ecco di seguito ilcompleto e glidigliivi visibili sui canali italiani in questa giornata ricca di appuntamenti. Proseguono i Mondiali di nuoto a Budapest, tra vasca, sincronizzato e pallanuoto, poi ancora l’atletica con i Campionati Italiani di scena a Rieti. Poi entra nel vivo il weekend del GP di Olanda di MotoGP con le qualifiche ad Assen, e prosegue anche la Nations League di volley. Giornata piena per i colori azzurri, che conta anche la sfida contro il Portogallo nel rugby e contro la Slovenia nel basket. Di seguito lazione completa.Face.

