Rimini | madre di un bimbo di sei mesi colpita alla testa e uccisa dal compagno Da inizio anno oltre 50 femminicidi

(Di sabato 25 giugno 2022) Un uomo di 47 anni ha ucciso la compagna di 33 anni,di undi sei. È successo questa mattina verso le 8.30 a Bellariva di. Secondo le testimonianze dei vicini, che hchiamato la Polizia di Stato, i due avevano litigato per il figlio. La ragazza avrebbe avuto il tempo di urlare, di chiedere aiuto e di implorare aldi calmarsi. Ma non c’è stato nulla da fare. Dopo l’omicidio l’uomo è uscito in strada sporco di sangue e ha detto: “Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me”. L’uomo è ora in stato di arresto, l’ipotesi dell’accusa è quella di omicidio volontario. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’uomo avrebbe sfondato il cranio della convivente con un mattarello. La donna è stata trovata morta in camera da letto, mentre ...