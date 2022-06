Riforma pensioni 2022 l’editoriale: il disastro di quota 100 e 102 (Di sabato 25 giugno 2022) In questi giorni l’Inps con un’analisi dettagliata congiunta effettuata assieme all’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UpB) ha comunicato i dati pressoché definitivi (il triennio di valenza di quota 100 si è concluso al 31 dicembre 2021 ma per effetto della cristallizzazione coloro che hanno raggiunto i requisiti entro tale data possono ancora fare la domanda) relativi ad una delle più controverse e divisive leggi degli ultimi anni: quota 100. Riforma pensioni 2022, il flop delle quote Ora a sei mesi dalla conclusione i dati ufficializzano quello che già si conosceva e cioè che “quota 100” è stato utilizzato in pratica dalla metà degli aventi diritto. Infatti, fronte del quasi milione di domande che, ottimisticamente, si aspettavano i fautori della legge ne sono state accolte ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 25 giugno 2022) In questi giorni l’Inps con un’analisi dettagliata congiunta effettuata assieme all’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UpB) ha comunicato i dati pressoché definitivi (il triennio di valenza di100 si è concluso al 31 dicembre 2021 ma per effetto della cristallizzazione coloro che hanno raggiunto i requisiti entro tale data possono ancora fare la domanda) relativi ad una delle più controverse e divisive leggi degli ultimi anni:100., il flop delle quote Ora a sei mesi dalla conclusione i dati ufficializzano quello che già si conosceva e cioè che “100” è stato utilizzato in pratica dalla metà degli aventi diritto. Infatti, fronte del quasi milione di domande che, ottimisticamente, si aspettavano i fautori della legge ne sono state accolte ...

