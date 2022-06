MotoGP su TV8, GP Olanda 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche (Di sabato 25 giugno 2022) Quest’oggi, sabato 25 giugno, verranno stabiliti gli schieramenti di partenza del Dutch Tourist Trophy, ovverosia l’equivalente del GP d’Olanda del Motomondiale. Si tratta di una giornata particolarmente interessante, perché Maverick Viñales potrebbe, in linea puramente teorica, tentare un’impresa mai riuscita a nessuno. Lo spagnolo è partito dalla pole position nel 2021, ancora in sella a una Yamaha, ma ora corre per Aprilia. Nella storia iridata di Assen, non si ha testimonianza di centauri capaci di firmare due pole position consecutive su due moto diverse! Chiaramente, le possibilità concrete che questo si verifichi sono basse. Cionondimeno, non sono neppure nulle, soprattutto alla luce delle performance fornite dal ventisettenne iberico al Sachsenring. Dunque, occhio a Top Gun, perché zitto zitto potrebbe anche rendersi protagonista di un accadimento epico. In ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Quest’oggi, sabato 25 giugno, verranno stabiliti gli schieramenti di partenza del Dutch Tourist Trophy, ovverosia l’equivalente del GP d’del Motomondiale. Si tratta di una giornata particolarmente interessante, perché Maverick Viñales potrebbe, in linea puramente teorica, tentare un’impresa mai riuscita a nessuno. Lo spagnolo è partito dalla pole position nel 2021, ancora in sella a una Yamaha, ma ora corre per Aprilia. Nella storia iridata di Assen, non si ha testimonianza di centauri capaci di firmare due pole position consecutive su due moto diverse! Chiaramente, le possibilità concrete che questo si verifichi sono basse. Cionondimeno, non sono neppure nulle, soprattutto alla luce delle performance fornite dal ventisettenne iberico al Sachsenring. Dunque, occhio a Top Gun, perché zitto zitto potrebbe anche rendersi protagonista di un accadimento epico. In ...

