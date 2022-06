Pubblicità

Al64794558 : RT @kiara86769608: Lunedì prossimo Report accenderà un faro sull'istruzionismo della Regione Lazio nei confronti di Virginia Raggi durante… - i_pmt : RT @kiara86769608: Lunedì prossimo Report accenderà un faro sull'istruzionismo della Regione Lazio nei confronti di Virginia Raggi durante… - armandoluongo10 : RT @kiara86769608: Lunedì prossimo Report accenderà un faro sull'istruzionismo della Regione Lazio nei confronti di Virginia Raggi durante… - fefebaraonda : RT @nerosalvo: No vabbè ma l'avete visto il video dello scivolone del patriarca russo cioè se c'ero io sarei morto dalle risate e poi mi av… - ald962 : RT @kiara86769608: Lunedì prossimo Report accenderà un faro sull'istruzionismo della Regione Lazio nei confronti di Virginia Raggi durante… -

Today.it

patriarca Kirill nel tempio di Novorossijsk, città della Russia meridionale. Il capo della chiesa ortodossa, al centro delle polemiche per essersi schierato con il Cremlino per la guerra ...... unoinaspettato è da mettere in conto. Certo, possiamo dire che sia una Slovenia meno competitiva rispetto alle versionipassato recente ma non per questo la partita di oggi andrà ... Lo scivolone del patriarca Kirill sull'acqua santa: "Ma non significa nulla" ROSARIO (Argentina) - Inizia con una sconfitta l'avventura di Carlos Tevez sulla panchina del Rosario Central: il Gimnasia y Esgrima espugna il "Lisandro de la Torre" per 1-0, gol decisivo di Acosta a ...Roma, 25 giu. askanews) – Scivolone del patriarca Kirill nel tempio di Novorossijsk, città della Russia meridionale. Il capo della chiesa ortodossa, al centro delle polemiche per essersi schierato con ...