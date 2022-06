LIVE Moto2, GP Olanda 2022 in DIRETTA: parte la caccia alla pole, presenti Arbolino, Vietti e Zaccone (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.38 Prosegue l’ottimo momento di Jorge Navarro, primo anche in questo Q2, 1:36.860. 15.35 Si apre la pit lane e comincia il Q2! 15.33 Pochi minuti e partirà il Q2. 15.31 A contendersi la pole dunque tre piloti azzurri: Tony Arbolino, Celestino Vietti e Alessandro Zaccone. 15.28 Accedono dunque al Q2 Jorge Navarro, Alessandro Zaccone, Manuel Gonzalez e Barry Baltus; quinto Lorenzo Dalla Porta, 11esimo Simone Corsi, 13° Niccolò Antonelli. 15.26 Barry Baltus conquista la quarta posizione e mette fuori Lorenzo Dalla Porta per 54 millesimi! 15.25 BANDIERA A SCACCHI! Ultimi tentativi per accedere al Q2. 15.23 Jorge Navarro super! Si migliora, 1:36.912! In quarta posizione c’è Fermin Aldeguer. 15.20 Gran tempo anche per ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 Prosegue l’ottimo momento di Jorge Navarro, primo anche in questo Q2, 1:36.860. 15.35 Si apre la pit lane e comincia il Q2! 15.33 Pochi minuti e partirà il Q2. 15.31 A contendersi ladunque tre piloti azzurri: Tony, Celestinoe Alessandro. 15.28 Accedono dunque al Q2 Jorge Navarro, Alessandro, Manuel Gonzalez e Barry Baltus; quinto Lorenzo DPorta, 11esimo Simone Corsi, 13° Niccolò Antonelli. 15.26 Barry Baltus conquista la quarta posizione e mette fuori Lorenzo DPorta per 54 millesimi! 15.25 BANDIERA A SCACCHI! Ultimi tentativi per accedere al Q2. 15.23 Jorge Navarro super! Si migliora, 1:36.912! In quarta posizione c’è Fermin Aldeguer. 15.20 Gran tempo anche per ...

