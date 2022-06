Infortuni: Milano, si spezza gru e cade su operaio, gravissimo (Di sabato 25 giugno 2022) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - Un operaio di circa 50 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito dal terminale di un braccio di una gru che si è spezzato per motivi ancora da accertare. L'incidente sul lavoro è avvenuto alle ore 9 in via Prina, all'angolo con via Manfredini, non lontano dall'Arco della Pace. Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale. Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022), 25 giu. (Adnkronos) - Undi circa 50 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda didopo essere stato colpito dal terminale di un braccio di una gru che si èto per motivi ancora da accertare. L'incidente sul lavoro è avvenuto alle ore 9 in via Prina, all'angolo con via Manfredini, non lontano dall'Arco della Pace. Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale.

