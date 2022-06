Il peggior modo in cui perdere una chiavetta USB (Di sabato 25 giugno 2022) Un impiegato giapponese ne ha persa una che conteneva i dati della popolazione di un’intera città: l'aveva messa in una borsa, sparita dopo una serata fuori a bere coi colleghi Leggi su ilpost (Di sabato 25 giugno 2022) Un impiegato giapponese ne ha persa una che conteneva i dati della popolazione di un’intera città: l'aveva messa in una borsa, sparita dopo una serata fuori a bere coi colleghi

ilpost : Il peggior modo in cui perdere una chiavetta USB