Pubblicità

FirenzePost : Firenze: 40enne viola il divieto di avvicinare l’ex compagna. In tasca un coltello a serramanico. Arrestato -

Firenze Post

Nonostante l'episodio avesse segnato la fine della convivenza, ilavrebbe poi continuato ad ... il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale diha così emesso, i primi di giugno, ...... sono queste le misure cautelari disposte per un, originario dell'Europa dell'Est, e ... Leggi anche >, la proposta di legge salva centro storico. Nardella: 'Limiti ad airbnb e ai ... Firenze: 40enne viola il divieto di avvicinare l’ex compagna. In tasca un coltello a serramanico. Arrestato La notte scorsa, fra venerdì 24 e sabato 25 giugno 2022, la Polizia di Stato ha arrestato in piazza Ghiberti un fiorentino di 40 anni che, nonostante il divieto imposto nei suoi confronti dal Giudice ...Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento all'abitazione: sono queste le misure cautelari disposte per un 40enne, originario dell'Europa ...