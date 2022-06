"Fate la pipì nei campi". L'ultimo esperimento choc: a cosa serve (Di sabato 25 giugno 2022) Alla piaga della siccità un gruppo di scienziati ha deciso d'introdurre nella lavorazione dei campi nella Repubblica del Niger, un fertilizzante naturale, ricco di minerali, a basso costo e, soprattutto, facilmente accessibile: l'urina umana. Un esperimento apparentemente bizzarro ma che ha portato i suoi frutti. Secondo quanto esperto dal Daily Mail, un team di esperti proveniente da Niger, Germania e Regno Unito ha ideato questa combinazione di Olga, ovvero l'urina igienizzata, con il letame biologico, al fine di migliorare la produzione di pannocchie di miglio perlato, un cereale estivo robusto e a crescita rapida. L'esperimento è stato testato tra il 2014 e il 2016 con il risultato di produrre un aumento del 30% delle colture rispetto alle aziende che non l'hanno utilizzato. "L'unico problema è che l'odore non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Alla piaga della siccità un gruppo di scienziati ha deciso d'introdurre nella lavorazione deinella Repubblica del Niger, un fertilizzante naturale, ricco di minerali, a basso costo e, soprattutto, facilmente accessibile: l'urina umana. Unapparentemente bizzarro ma che ha portato i suoi frutti. Secondo quanto esperto dal Daily Mail, un team di esperti proveniente da Niger, Germania e Regno Unito ha ideato questa combinazione di Olga, ovvero l'urina igienizzata, con il letame biologico, al fine di migliorare la produzione di pannocchie di miglio perlato, un cereale estivo robusto e a crescita rapida. L'è stato testato tra il 2014 e il 2016 con il risultato di produrre un aumento del 30% delle colture rispetto alle aziende che non l'hanno utilizzato. "L'unico problema è che l'odore non è ...

