Di Maio? Voci pesantissime | chi sono i big corteggiati con il benestare di Mattarella

(Di sabato 25 giugno 2022) «Celo, celo, manca...». Anche Diha cambiato casacca. E, a cercarla, è nell'album delle figurine del fascinoso partito di Draghi (con o senza Draghi, non ha molta importanza) che s' annida la metafora del «grande centro moderato». I cui confini si dilatano come i tempi di gioco; rincorrono le veroniche, le linee di fondo e le aree di rigore; e s' estendono fino al crinale del "campo largo" lettiano. L'"area Draghi" se non a un campo da calcio assomiglia ad campo da calcetto. Affollatissimo però. Dove Disi presenta capitano di una squadra che bascula pericolosamente tra le sontuose campagne acquisti del Paris Saint Germain e l'improvvisazione del Borgorosso Football Club del film di Alberto Sordi. Certo, conforta il fatto che, di quest' immaginifica compagine, presidente sia lo stesso premier Draghi, sponsor benedicente il Capo dello Stato ...

Pubblicità

Frenk20483258 : - Rossana44792035 : RT @PietroSalvatori: ??M5s: fine scissione mai L'ultimo timore di Conte: e se Di Maio avesse lasciato quinte colonne nel Movimento? Intanto… - GiampaoloScopa : Sala ha risposto alle voci che lo vorrebbero coinvolto nel nuovo progetto politico di centro - Destradipopolo : #SALA COMMENTA LE INDISCREZIONI: “PARLO CON TUTTI, #DIMAIO DEVE FARE DELLE SCELTE” CON UN POST SUI SOCIAL, IL SINDA… - antoniodb69 : RT @PietroSalvatori: ??M5s: fine scissione mai L'ultimo timore di Conte: e se Di Maio avesse lasciato quinte colonne nel Movimento? Intanto… -

Di, assist a Salvini: dopo la scissione... il terrore di Mario DraghiE tra i cavalli in pista ci sarebbe proprio lo stesso Diche vorrebbe far sterzare il suo '... "Area Draghi": lesquarciano il Parlamento, che partito sta per nascereDi Maio è un trasformista «Chi lo ritiene ha torto. In campo c’è una proposta politica, non una corsa alle poltrone». Al momento «il dialogo con i Pd ci viene naturale». Confermati contatti con Sala ...Il primo cittadino della città meneghina ha puntualizzato di voler continuare la carriera politica senza calarsi nei progetti centristi del ministro degli esteri: "Lo stimo, però anche lui deve stare ...