Di Maio ha detto che non ha fondato un partito. E poi è andato dai Napolitano’s boys (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nonchè leader di Insieme per il Futuro, ha trascorso la mattinata a Napoli. Prima intervenendo al Mediterraneo Wine & Food and Travel, a Castel dell’Ovo. E poi a Palazzo Reale, dove ha partecipato a un convegno organizzato dalla Fondazione Mezzogiorno Europa, l’associazione vicina al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, sulla guerra in Ucraina. Tra una tappa e l’altra si è intrattenuto coi cronisti. E ha tenuto a precisare: “Non ho fondato un partito”. Allora, che cos’è Insieme per il Futuro? “Una costituente per i territori”. E che cos’è una “costituente per i territori”? “Un foro di riferimento per gli amministratori”. Il ragionamento che ha portato avanti il ministro è stato questo: “Noi non vogliamo rappresentare una manovra di palazzo, ma una ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Oggi il ministro degli Esteri Luigi Di, nonchè leader di Insieme per il Futuro, ha trascorso la mattinata a Napoli. Prima intervenendo al Mediterraneo Wine & Food and Travel, a Castel dell’Ovo. E poi a Palazzo Reale, dove ha partecipato a un convegno organizzato dalla Fondazione Mezzogiorno Europa, l’associazione vicina al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, sulla guerra in Ucraina. Tra una tappa e l’altra si è intrattenuto coi cronisti. E ha tenuto a precisare: “Non houn”. Allora, che cos’è Insieme per il Futuro? “Una costituente per i territori”. E che cos’è una “costituente per i territori”? “Un foro di riferimento per gli amministratori”. Il ragionamento che ha portato avanti il ministro è stato questo: “Noi non vogliamo rappresentare una manovra di palazzo, ma una ...

Pubblicità

CarloCalenda : Io mi domando come facciano i giornali a dare credito a Di Maio. Confermano e diffondono l’idea della politica come… - Agenzia_Ansa : L'ex sindaca di Torino Chiara Appendino è critica nei confronti della scelta di Di Maio. 'Come ho sempre detto - so… - Agenzia_Ansa : 'Dovevamo necessariamente scegliere da che parte stare della storia, con l'Ucraina aggredita o la Russia aggressore… - anteprima24 : ** Di Maio ha detto che non ha fondato un partito. E poi è andato dai #Napolitano's boys ** - LinaPenny1 : RT @sp_org1: Sentite qui! Di Maio ha appena detto a Napoli: “Voglio andare avanti perché non posso mettermi a rispondere a tutti coloro ch… -