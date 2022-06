Covid, Speranza: “Non torneremo all’era dei divieti, ma chi è positivo deve restare a casa” (Di sabato 25 giugno 2022) "Abbiamo gradualmente superato il grosso degli obblighi e non sono all'ordine del giorno revisioni delle misure. Non avere restrizioni non significa però che non contino i comportamenti individuali e le raccomandazioni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 giugno 2022) "Abbiamo gradualmente superato il grosso degli obblighi e non sono all'ordine del giorno revisioni delle misure. Non avere restrizioni non significa però che non contino i comportamenti individuali e le raccomandazioni". L'articolo .

Pubblicità

nzingaretti : Il vaccino anti Covid ha salvato milioni di esseri umani. Le scritte no vax allo Spallanzani contro gli operatori s… - JPCK72 : RT @EnricoAllevi: Un amico oggi RICOVERATO per un 'incidente stradale', fatto 'TAMPONE'come da prassi e risultato'POSITIVO'...ora fa parte… - orizzontescuola : Covid, Speranza: “Non torneremo all’era dei divieti, ma chi è positivo deve restare a casa” - tigrelt : RT @EnricoAllevi: Un amico oggi RICOVERATO per un 'incidente stradale', fatto 'TAMPONE'come da prassi e risultato'POSITIVO'...ora fa parte… - ProDocente : Covid, Speranza: “Non torneremo all’era dei divieti, ma chi è positivo deve restare a casa” -