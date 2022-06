9 + 1 oggetti da mettere in lavastoviglie per un risultato sorprendente! (Di sabato 25 giugno 2022) Sono 9+1 gli oggetti che possono andare tranquillamente in lavastoviglie! L’avete sempre utilizzata per lavare solo piatti, posate, pentole e bicchieri? Bene, ma non benissimo! Certo, il lavoro per cui questo elettrodomestico è stato pensato e creato è principalmente quello di igienizzare gli strumenti da cucina, ma perché relegarlo a questo, quando il suo utilizzo è talmente versatile da poterci sollevare anche da altri incarichi, noiosi e laboriosi? Dovrete semplicemente adottare un’unica accortezza. Sistemate gli oggetti che vi elencheremo nel cestello superiore, quello in cui avviene il lavaggio più delicato. Curiose di scoprire cosa potete sanificare senza sforzo? Iniziamo! In lavastoviglie solo piatti, posate, pentole e bicchieri? No, anche 9+1 oggetti! 1. Pensate a quanta fatica vi tocca fare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 25 giugno 2022) Sono 9+1 gliche possono andare tranquillamente in! L’avete sempre utilizzata per lavare solo piatti, posate, pentole e bicchieri? Bene, ma non benissimo! Certo, il lavoro per cui questo elettrodomestico è stato pensato e creato è principalmente quello di igienizzare gli strumenti da cucina, ma perché relegarlo a questo, quando il suo utilizzo è talmente versatile da poterci sollevare anche da altri incarichi, noiosi e laboriosi? Dovrete semplicemente adottare un’unica accortezza. Sistemate gliche vi elencheremo nel cestello superiore, quello in cui avviene il lavaggio più delicato. Curiose di scoprire cosa potete sanificare senza sforzo? Iniziamo! Insolo piatti, posate, pentole e bicchieri? No, anche 9+1! 1. Pensate a quanta fatica vi tocca fare ...

Pubblicità

barbaraacerbi : @agggenzia Ho guardato, ma non ho trovato la legenda dei simboli, bandierine, fiori, oggetti ecc. Vorrei mettere qu… - AlessandroLod18 : RT @Matteo67: @Antonio_Tajani @forza_italia @Europarl_IT Disse il politico che permise all’Europa di mettere in crisi (senza contropartite)… - Matteo67 : Disse il politico che, quando era al parlamento europeo, permise all’Ue di mettere in crisi (senza contropartite)… - Matteo67 : @Antonio_Tajani @forza_italia @Europarl_IT Disse il politico che permise all’Europa di mettere in crisi (senza cont… - cristin40483739 : @2111Ludovyca Invece io trovo che sarebbe meglio mettere le foto, così ci conosciamo tra umani, non con cani, gatti… -