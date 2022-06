Triathlon | Mondiali Sprint Junior 2022 | Myral Greco è 11a tra le donne | Euan De Nigro 15° tra gli uomini

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il maltempo stravolge il programma dei Campionatidi, su distanza, in corso di svolgimento a Montreal (Canada). Le pessime condizione del meteo, infatti, hanno costretto gli organizzatori a tagliare la parte iniziale di nuoto, per cui la prova femminile ha visto solamente la sezione dedicata alla bici e alla corsa. La vittoria è andata alla svedese Tilda Mansson con il tempo di 57:17, che ha preceduto la tedesca Jule Beherens di 12 secondi e la svizzera Livia Gross di 36. Quarta posizione per la padrona di casa, Noemie Beaulieu a 57 secondi, quinta l’olandese Luna de Bruin a 1:00, mentre è sesta la tedesca Ilona Hadhoum a 1:19. L’azzurrachiude undicesima con il tempo di 59:03 dopo una gara condotta sempre nelle posizioni di testa. L’altra ...

