Torna il Covid e fa sul serio L’indice Rt è di nuovo sopra 1

(Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo due mesi e mezzo il valore deldi trasmissibilità Rt risalela soglia epidemica. Il valore di Rt, questa settimana, è pari a 1,07 secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. L’ultimo picco c’era stato l’8 aprile scorso, quando l’Rt toccò 1,15. Rt in crescita. L’incidenza settimanale a livello nazionale si attesta a 504 casi ogni 100.000 abitanti Sale, dunque, l’incidenza settimanale a livello nazionale: 504 ogni 100.000 abitanti (17/06/2022 -23/06/2022) vs 310 ogni 100.000 abitanti (10/06/2022 -16/06/2022). Nel periodo 1 giugno – 14 giugno 2022, l’RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,07 (range 0,76-1,48), in aumento rispetto alla settimana precedente ed oltre la soglia epidemica.di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ed anch’esso ...

/ I vaccinati si ammalano più degli altri: cosa cambia con la "scoperta" dell'ISS La bozza del ... si passa dai 310 ai 504 attuali, così come l'indice di contagio Rtsopra quota 1, non ..., l'indice Rtsopra quota 1: cosa significa Roma, 24 giugno 2022 " Scritte no - vax sui muri dello Spallanzani , l'ospedale simbolo della lotta alè entrato nel mirino della protesta ...La parola ‘allarme’ per il Covid non è affatto un rigurgito allarmista, ma la cronaca di quello che sta succedendo in Sicilia. Basta citare quello che abbiamo già scritto, con le opportune virgolette: ...Covid, la sottovariante BA.5 (più nota come Omicron 5) ha causato una nuova ondata in piena estate. Lo confermano anche i dati settimanali dell'Istituto superiore di sanità ...