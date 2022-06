Tennis, tutte le emozioni di Wimbledon 2022 solamente su Sky e NOW con oltre 400 ore di programmazione! (Di venerdì 24 giugno 2022) Siamo giunti al momento dell’anno più atteso per gli appassionati di Tennis: dal 27 giugno al 10 luglio, infatti, tutta l’attenzione degli sportivi si trasferirà a Londra per il torneo di Wimbledon, il più famoso, prestigioso e importante evento Tennistico su erba al mondo, terzo Slam della stagione, da seguire in diretta esclusiva su Sky e NOW. I campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club londinese sono pronti ad ospitare la 135a edizione dei Championships, che culminerà con le finali per il titolo femminile (sabato 9 luglio) e maschile (domenica 10 luglio). Su Sky Sport sono previste oltre 400 ore di programmazione live e la copertura totale degli incontri degli italiani. In tutto saranno ben 9 i canali dedicati all’evento, oltre a Sky Sport 4K. Come saranno divisi i canali ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Siamo giunti al momento dell’anno più atteso per gli appassionati di: dal 27 giugno al 10 luglio, infatti, tutta l’attenzione degli sportivi si trasferirà a Londra per il torneo di, il più famoso, prestigioso e importante eventotico su erba al mondo, terzo Slam della stagione, da seguire in diretta esclusiva su Sky e NOW. I campi dell’All England Lawnand Croquet Club londinese sono pronti ad ospitare la 135a edizione dei Championships, che culminerà con le finali per il titolo femminile (sabato 9 luglio) e maschile (domenica 10 luglio). Su Sky Sport sono previste400 ore di programmazione live e la copertura totale degli incontri degli italiani. In tutto saranno ben 9 i canali dedicati all’evento,a Sky Sport 4K. Come saranno divisi i canali ...

Pubblicità

OA_Sport : #Tennis, tutte le emozioni di Wimbledon 2022 solamente su Sky e NOW con oltre 400 ore di programmazione! #Wimbledon… - juventitudine : @lyra_col Anche a me. Io poi sono molto legata alle tradizioni nel tennis quindi allenamenti sul centrale, ASSENZA… - Lorenzociminho : @effe7effe A me sembra che il tennis, piano piano, stia perdendo tutte quelle particolarità che lo hanno reso unico negli anni - fabriziobiuzzi : Con grande piacere alla conferenza stampa di presentazione del primo torneo open città di Empoli organizzato dal Ci… - SuperTennisTv : Segui tutte le SF di Eastbourne, Maiorca e Bad Homburg su #SuperTenniX! ?? In diretta anche la Coppa Italia #padel… -