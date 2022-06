Spallanzani | spuntano scritte choc sui muri dell' ospedale

(Di venerdì 24 giugno 2022) L'di Roma ha immediatamente provveduto a cancellare leminacciose e no-vax fatte da alcuni sconosciuti nella notte. La polizia scientifica sta indagando sugli autori del gesto. Sul muro esterno'istituto in vernice rosse le: "i vaccini uccidono" e "Propaganda vaccinale è atto criminale". "Vaxate i bambini, siete mostri assassini" e ancora "Vaccino forzato è sterminio legalizzato". Il ministroa Salute Roberto Speranza: "Siamo orgogliosi dei numeri'Italia, uno dei paesi con il più alto tasso di vaccinazione in Europa e nel mondo. C'è stato uno studio su Lancet pubblicato proprio in queste ultime ore che solo nel 2021 sono state salvate 20 milioni di vite. Sono minacce quelle di oggi che non devono cambiare il nostro ...

Pubblicità

Il Tempo

...e assassini" è una delle scritte No - Vax apparse stanotte sui muri dell'ospedaledi ... "Vaiolo e vaccino menzogne dei nazisti":le scritte no vax sui muri del liceo di Valentina ...Napoli . Nessun allarmismo, ma un primo caso in Toscana e tre ricoverati allodi Roma . Al Cotugno di Napoli la rete di assistenza nazionale è pronta a far fronte ad ... Ma intanto... Vaiolo delle scimmie, spunta il sospetto della trasmissione sessuale Finora, evidenzia l'Istituto, la presenza del materiale genetico del virus è stata rilevata nel liquido seminale di 6 dei 7 pazienti studiati allo Spallanzani, ma in questo caso il virus è stato anche ...