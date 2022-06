Siccità: Lombardia, avanti per altri 10 giorni rilasci d'acqua su bacini Adda e Oglio (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - "Si è aggiornato oggi il tavolo con i gestori idroelettrici durante il quale è stata fotografata la situazione dei volumi disponibili negli invasi, nonché l'operatività delle centrali idroelettriche. A fronte degli episodi temporaleschi delle ultime ore e nonostante la riduzione dei volumi disponibili, i gestori idroelettrici hanno accettato la nostra richiesta di mantenere per altri 10/15 giorni il flusso concordato di almeno 4 milioni di metri cubi d'acqua al giorno sul bacino dell'Adda". Ad annunciarlo sono il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, nell'ambito delle azioni coordinate da Regione Lombardia per far fronte all'attuale grave situazione di crisi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - "Si è aggiornato oggi il tavolo con i gestori idroelettrici durante il quale è stata fotografata la situazione dei volumi disponibili negli invasi, nonché l'operatività delle centrali idroelettriche. A fronte degli episodi temporaleschi delle ultime ore e nonostante la riduzione dei volumi disponibili, i gestori idroelettrici hanno accettato la nostra richiesta di mantenere per10/15il flusso concordato di almeno 4 milioni di metri cubi d'al giorno sul bacino dell'". Ad annunciarlo sono il presidente della Regione, Attilio Fontana e Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, nell'ambito delle azioni coordinate da Regioneper far fronte all'attuale grave situazione di crisi ...

