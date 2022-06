Serie A: La Serie A svela il programma della stagione 22-23: svelate le date chiave (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 13:57:26 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: luna Serie A ha fatto il sorteggio per la stagione 22-23 questo venerdì. Per la prima giornata non presenteranno nessuna delle grandi rivalità del calcio italiano, quindi la partita più importante sarà la presentazione del campione in carica, il Milano. La squadra comandata da Zlatan Ibrahimovic esordirà il 14 agosto a San Siro contro l’Udinese. Tra le altre partite al primo appuntamento c’è il Juventus-Sassuolo e Lecce-Inter. Questo per completare la lista dei club che dovrebbero lottare per il titolo in questo anno calcistico che inizierà ad agosto per gli amanti del calcio. Le date da non perdere Al di fuori della prima giornata, queste sono le partite da non perdere ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 13:57:26 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: lunaA ha fatto il sorteggio per la22-23 questo venerdì. Per la prima giornata non presenteranno nessuna delle grandi rivalità del calcio italiano, quindi la partita più importante sarà la presentazione del campione in carica, il Milano. La squadra comandata da Zlatan Ibrahimovic esordirà il 14 agosto a San Siro contro l’Udinese. Tra le altre partite al primo appuntamento c’è il Juventus-Sassuolo e Lecce-Inter. Questo per completare la lista dei club che dovrebbero lottare per il titolo in questo anno calcistico che inizierà ad agosto per gli amanti del calcio. Leda non perdere Al di fuoriprima giornata, queste sono le partite da non perdere ...

