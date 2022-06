Roma | operaio 21enne colpito da una lastra di cemento | è grave

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sono bastati pochi secondi e quella che doveva essere una normale giornata di lavoro si è trasformata in un inferno. Come sempre gli operai si erano preparati per svolgere i loro compiti. Così aveva fatto anche uno di loro, il ragazzo di 21 anni, che mentre manovrava una pedana dicon una gru ha quasi rischiato di morire. Trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli, la Polizia sta indagando sul caso. Leggi anche:, cantieri da incubo: lavoratori in nero e niente sicurezza sul lavoro. Sanzioni per oltre 55.000 euro La dinamica e le indagini Ancora un gravissimo incidente sul lavoro. Accaduto ieri pomeriggio in un cantiere al Foro Italico, a, su via delle Olimpiadi, nella zona dello stadio Pietrangeli. La vittima, di 21 anni, stava manovrando unadicon una gru, quando, ...

Incidente in un cantiere al Foro Italiaco a. Unitaliano 21 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato colpito da una lastra di cemento che si è staccata da una gru in movimento. L'incidente è avvenuto nella zona