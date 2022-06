Rally Kenya, Mondiale 2022: Rovanpera in testa dopo un frenetico secondo giorno. Loeb costretto al ritiro (Di venerdì 24 giugno 2022) La chiusura di una frenetica seconda giornata del Rally Kenya (giunti alla SS7 quest’oggi dopo aver affrontato, nella giornata di ieri, la SS1), sesta tappa del Mondiale 2022, provoca un vero e proprio ribaltone in classifica non solo rispetto a quella maturata ieri, bensì anche con quella provvisoria della penultima speciale. Succede di tutto, infatti, nella SS7 che comporta importanti cambiamenti in classifica, al termine della giornata più ostica in programma; infatti, per quanto manchino ancora 12 speciali e, dunque, più di metà gara, il percorso previsto per oggi era particolarmente impegnativo, tant’è che ha messo a dura prova i piloti. dopo le difficoltà avute nella prima speciale di ieri, adesso è proprio il finlandese Kalle Rovanpera a trovarsi in ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) La chiusura di una frenetica seconda giornata del(giunti alla SS7 quest’oggiaver affrontato, nella giornata di ieri, la SS1), sesta tappa del, provoca un vero e proprio ribaltone in classifica non solo rispetto a quella maturata ieri, bensì anche con quella provvisoria della penultima speciale. Succede di tutto, infatti, nella SS7 che comporta importanti cambiamenti in classifica, al termine della giornata più ostica in programma; infatti, per quanto manchino ancora 12 speciali e, dunque, più di metà gara, il percorso previsto per oggi era particolarmente impegnativo, tant’è che ha messo a dura prova i piloti.le difficoltà avute nella prima speciale di ieri, adesso è proprio il finlandese Kallea trovarsi in ...

