Pnrr, Comune Roma: finanziati progetti efficientamento dieci teatri e cinema (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – In arrivo dal Ministero della Cultura (Mic) 3.600.000 euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per realizzare importanti lavori di efficientamento energetico delle sale di cinema e teatri pubblici della Capitale al fine di contribuire al loro rilancio, diminuendo i costi di gestione e ammodernando le strutture per renderle più attrattive per il pubblico. Sono state infatti pubblicate le graduatorie dell’avviso pubblico del Ministero della Cultura del dicembre scorso, finanziato con 200 milioni di euro di fondi del Pnrr e tutti i progetti di rigenerazione energetica, promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi per 12 sale di 10 tra cinema e teatri pubblici presentati da Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022)– In arrivo dal Ministero della Cultura (Mic) 3.600.000 euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () per realizzare importanti lavori dienergetico delle sale dipubblici della Capitale al fine di contribuire al loro rilancio, diminuendo i costi di gestione e ammodernando le strutture per renderle più attrattive per il pubblico. Sono state infatti pubblicate le graduatorie dell’avviso pubblico del Ministero della Cultura del dicembre scorso, finanziato con 200 milioni di euro di fondi dele tutti idi rigenerazione energetica, promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi per 12 sale di 10 trapubblici presentati da...

